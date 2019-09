Si conclude domenica sera, a Cagliari, il 22° Festival “Forma e Poesia nel Jazz”.

Tanti appuntamenti in scaletta, domani (domenica 29) a Cagliari , per la quarta e ultima giornata del festival “Forma e Poesia nel Jazz” , quest’anno alla sua edizione numero ventidue .

Annullato per motivi tecnico-organizzativi, il viaggio musicale del trenino verde Take the “A” Train , con partenza prevista da Mandas alle 9.00, le attività si concentrano a Cagliari , negli spazi dell’ EXMA – il Centro Comunale d’Arte e Cultura in via San Lucifero, dove il festival fa base quest’anno. Si comincia con il primo dei tre laboratori di espressività sul suonosegno dedicati alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni, ideati e condotti dalla musicista e musicoterapeuta Francesca Romana Motzo e Evelise Obinu , esperta in processi laboratoriali e formazione; tutti esauriti gli incontri in programma alle 9.30 e alle 11.15 , resta ancora qualche posto disponibile per quello delle 16.00 , che si può prenotare telefonando al 388 38 99 755 .

Alle 11.00 , il musicista e collezionista Attilio Berni – presente con una mostra di sassofoni anche in questa edizione del festival – presenta “SaxAppeal” , una conferenza-spettacolo sulle metamorfosi del sassofono come stereotipo musicale dell’erotismo.

“Quando la musica crea inclusione” è invece il titolo dell’appuntamento in programma nel pomeriggio alle 16.30 : alcuni dei musicisti ospiti del festival incontreranno i ragazzi e le ragazze dell’associazione ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna , da sempre in prima linea in Sardegna e nel resto d’Italia per la promozione del diritto alla vita indipendente, all’inclusione, alla libertà di scelta e autodeterminazione delle persone con disabilità e le loro famiglie.

Con l’ultima giornata del festival si chiude, alle 18.00 , anche il ciclo di conferenze del musicista e musicologo Enrico Merlin dedicate a un anno particolarmente importante per la storia del jazz: il 1959.

Poi, alle 20 , e con ingresso a pagamento , i riflettori si accendono sul palco del festival per l’ultima serie di concerti. Protagonista del primo set l’ Horn Trio di Federica Michisanti , formazione che vede accanto alla giovane contrabbassista (miglior nuovo talento del 2018 per la rivista Musica Jazz ), il trombettista Francesco Lento e Marco Colonna al clarinetto basso. Una formazione che, senza batteria e pianoforte, mette in evidenza l’aspetto melodico e timbrico: l’utilizzo delle “voci” di due strumenti a fiato, più quella del contrabbasso, offre alla composizione musicale l’opportunità di procedere in maniera contrappuntistica, in uno scambio continuo di parti.

L’ultimo atto dell’edizione numero ventidue di “Forma e Poesia nel Jazz” vede in scena il quartetto composto dal sassofonista Max Ionata , il pianista cagliaritano Luca Mannutza , Lorenzo Conte al contrabbasso e il batterista svizzero Joris Dudli . La conoscenza del grande repertorio jazzistico e al tempo stesso la passione di sperimentare sempre nuove strade, sono le prerogative che legano tra loro i quattro musicisti, a garanzia di una performance basata su composizioni originali e standard rivisitati che si annuncia di grande impatto emotivo.

