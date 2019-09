Solidarity Tracks (Grecia) offre a 2 giovani residenti in Italia (età: da 18 a 30 anni) l’opportunità di partecipare ad un progetto di Servizio Volontario Europeo della durata di 6 mesi (da ottobre 2019) a Lefkas, Grecia, sul tema della Banca del Tempo.

La Banca del Tempo è un sistema di scambio reciproco di servizi nel quale le persone mettono a disposizione le proprie competenze per fornire servizi alla propria comunità. Il time banking spesso rappresenta un mezzo per rafforzare i legami di una comunità o per fornire supporto a gruppi svantaggi.

La Banca del Tempo si basa su 5 principi:

ogni individuo è una risorsa alcuni lavori hanno un valore che va al di là di quello monetario aiuto reciproco le reti sociali sono fondamentali rispetto per tutti gli esseri umani

Per maggiori informazioni sul sistema di time banking gestito da Solidarity Tracks visitate il sito web: http://lefkadatimebank.gr/

Attività

I volontari si occuperanno di:

sviluppare e gestire una newsletter contenente informazioni sui servizi offerti e richiesti dai partecipanti al sistema di Time Bank.

contattare individui che vogliono mettere il proprio tempo e le proprie abilità al servizio della comunità

organizzare gruppi di scambio (per esempio, escursioni, trekking, eventi di strada…) e incontri dove discutere proposte per migliorare i servizi di Time Bank

gestire la pagina facebook del gruppo di Lefkas, promuovere le attività di Time Bank, supportare la gestione della pagina web

cooperare con media locali e i volontari della web-radio dell’associazione

creare video/DVD che promuovano i risultati delle attività di Time Bank

I volontari svolgeranno il proprio servizio presso gli uffici di Solidarity Tracks o il centro per anziani di Lefkas.

Profilo dei volontari

residenza in Italia

età compresa tra 18 e 30 anni (non ancora compiuti)

interesse verso le tematiche del progetto

familiarità con l’uso delle nuove tecnologie

apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità

essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà

Condizioni

Alloggio: i volontari alloggeranno in stanza condivisa (stanza tripla). L’appartamento è dotato di salone, bagno, cucina e un piccolo giardino.

Cibo: i volontari riceveranno un ammontare in contanti pari a Euro 150,00 al mese.

Pocket money (supporto individuale): Euro 120,00 al mese.

Viaggio: i costi di viaggio (andata/ritorno) saranno rimborsati sino a Euro 275,00 dopo aver fornito i documenti di supporto necessari (carte di imbarco, biglietti, conferme di prenotazione).

Assicurazione: i volontari saranno iscritti al sistema assicurativo Cigna.

Lezioni di lingua greca: 2 volte a settimana (50 h)

Candidatura

Per candidarsi, inviare all’email m.greco@informa-giovani.net i seguenti documenti:

CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà)

lettera di motivazione specifica per il progetto

Soltanto le candidature complete di entrambi i documenti verranno prese in considerazione (oggetto dell’e-mail deve essere: Volontariato Erasmus+ in Grecia).

Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype.

