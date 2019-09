Studiare in tutto il mondo per alcuni mesi o un anno. Le borse di studio di Intercultura.

Studiare all’estero per alcuni mesi o per un intero anno scolastico. Con le borse di di studio di Intercultura è possibile.

Anche quest’anno Intercultura Onlus lancia la selezione rivolta agli studenti delle scuole superiori che vogliono vivere e studiare all’estero per un periodo che può variare da poche settimane estive all’intero anno scolastico. Le possibili destinazioni nel mondo e le borse di studio sono diverse: il programma garantisce la frequenza delle scuole pubbliche del luogo, la sistemazione in famiglie selezionate, l’assistenza dei volontari locali.

Per l’anno scolastico 2020-21 sono disponibili complessivamente più di 2.000 posti, di cui 1.500 accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed estivi) e partenze dall’estate dell’anno prossimo. Sarà una esperienza formativa all’insegna dell’educazione alla mondialità.

Per iscriversi alle selezioni e saperne di più bisogna consultare il sito di Intercultura (link in fondo alla pagina) e compilare il modulo di iscrizione online. Verrà richiesta una quota di iscrizione di 50 euro.

Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono essere sottoscritte in ogni caso entro il 10 novembre 2019.

I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2020-21 sono rivolti in prima battuta a studenti delle scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2002 ed il 31 agosto 2005. I limiti delle età ammesse a partecipare variano a seconda del Paese richiesto; per conoscere i dettagli invitiamo a leggere il bando dalla pagina web indicata.

Intercultura in ogni caso mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo destinato al progetto. Inoltre, sono disponibili centinaia di borse di studio offerte da aziende, enti, fondazioni o banche italiane, di concerto con la Fondazione Intercultura.

