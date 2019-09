Un disoccupato 53enne di Flumini di Quartu è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Flumini di Quartu, nel corso di un mirato servizio perlustrativo, hanno arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 53enne disoccupato del posto. I militari, al termine di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nelle pertinenze di un’abitazione in uso all’uomo, una serra artigianale allestita per lo sviluppo di quaranta piante di cannabis indica, alte 220 cm circa ciascuna, e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il soggetto, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’Autorità Giudiziaria.

