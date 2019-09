Un sub è rimasto gravemente ferito in un’esplosione verificatasi in un centro immersioni di Quartu Sant’Elena. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, con il forte boato che ha scatenato il panico tra gli abitanti dei quartieri di Foxi e S’Oru e Mari, nel litorale quartese. Scattato l’allarme, una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena, iè intervenuta nella sede del centro immersioni EXPLORERS TEAM DIVE CENTER, sito nei pressi dell’Hotel Setar, dove una persona è rimasta gravemente ferita a seguito dell’esplosione del compressore ricarica bombole subacquee. Prontamente soccorso dal 118, l’uomo, un allievo tirocinante sub di 40 anni, residente a Dolianova, ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado, in varie parti del corpo. Le condizioni gravissime ne hanno richiesto il trasporto urgente presso il Policlinico di Monserrato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’esplosione e che, unitamente ai tecnici dello Spresal – Servizio regionale di prevenzione degli ambienti di lavoro dell’Asl di Cagliari – stanno ricostruendo la dinamica che ha provocato l’esplosione.

