Venerdì mattina, alle 11.30, nell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, l’associazione Carovana SMI presenterà alla stampa tre progetti rivolti alle giovani generazioni.

Domani, venerdì 6 settembre, alle 11,30 (e non più alle 11.00, come precedentemente annunciato) nella sede dell’ex Manifattura Tabacchi (a Cagliari, in viale Regina Margherita) l’associazione Carovana SMI presenta alla stampa i progetti rivolti alle giovani generazioni “Officin&Ideali. Residenze in transito”, “Ang In radio Sardegna” e “Kelenya“.

Il primo, realizzato all’interno del programma lanciato da MIBAC- SIAE “PerChiCrea”, è una chiamata a raccolta rivolta ad artisti sino ai 35 anni che potranno proporre i loro progetti nell’ambito delle arti visive, performative e multimediali.

Il secondo (che vede Carovana Smi lavorare in partenariato con l’Arcidiocesi di Cagliari – Caritas diocesana e l’associazione Giovani Iddocca) intende promuovere un coinvolgimento diretto dei giovani in tutte le tematiche che ad essi si rivolgono attraverso la creazione di podcast da inserire su AngInRadio, il network di web radio dell’Agenzia nazionale per i giovani.

“Officin&Ideali. Residenze in transito” e “Ang In radio Sardegna” sono in sinergia con “Kelenya”, progetto di Carovana SMI con il supporto di UNHCR e INTERSOS, attraverso il programma di capacity-building ed empowerment “PartecipAzione – Azioni per la Protezione e la Partecipazione dei Rifugiati”.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno Ornella D’Agostino, direttrice artistica di Carovana, don Marco Lai, presidente dell’Arcidiocesi di Cagliari – Caritas diocesana, i rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e di Sardegna Ricerche.

