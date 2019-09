Venerdì mattina, nei locali del Centro Comunale D’arte e Cultura Il Ghetto di Cagliari, si terrà una tavola rotonda organizzata nell’ambito del progetto Europeo Co-VAL.

Venerdì 27 settembre 2019, a partire dalle ore 9.00, nei locali del Centro Comunale D’arte e Cultura Il Ghetto di Cagliari, si terrà una tavola rotonda organizzata nell’ambito del progetto Europeo Co-VAL (Understanding Value Co-Creation in Public Services for Transforming European Public Administration), totalmente incentrata sui temi della cooperazione tra l’amministrazione pubblica, le imprese e i cittadini nella produzione dei servizi pubblici e nell’innovazione del settore pubblico in generale. All’evento, che sarà aperto dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, parteciperanno numerosi esponenti del mondo accademico e della pubblica amministrazione provenienti da tutta Europa. La tavola rotonda è promossa dal dottor Francesco Mureddu, Direttore Associato del centro studi di Bruxelles Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal, esperto nel campo della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

A seguire l’elenco degli autorevoli relatori che animeranno la tavola rotonda:

Gerhard Embacher Köhle: Direttore del Centro Computazionale Federale (Austria)

Erik Oftedal: Advisor al Direttore Generale – Agenzia per il Lavoro e il Welfare (Norvegia)

Karim Cherroud: Direttore – Urban Connector (Belgio)

Henrik Finsrud: Innovation Manager – Associazione delle Autorità Regionali e Locali (Norvegia)

Fernando de Pablo: Segretario Generale per la Trasformazione Digitale – Ministero delle Politiche Territoriale e della Funzione Pubblica (Spagna)

Metka Stare: Professore – Istituto di Analisi e Sviluppo Macro-economico (Slovenia)

Dimitri Tartari: Coordinatore unico dell’Agenda Digitale, Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale (Emilia Romagna)

Concepción Campos: Dirigente – Municipalità di Vigo (Spagna)

Daniela Battisti, Direttore delle Relazioni Internazionali – Team per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia)

Maria Claudia Bodino: Responsabile Sviluppo Metriche, Analisi e Visualizzazioni Dati – Team per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia)

Fiorenza Lipparini: Direttore della Ricerca – Plus Value (Italia)

Elisa Cassinadri: Dirigente – Municipalità di Milano (Italia)

Francesco Molinari, Direttore Tecnico e Scientifico del Progetto Designscapes

Gianluca Misuraca: Scienziato Senior alla Commissione Europea

Loretta Ricci: Vice-Direttore del dipartimento innovazione e sistemi informative – Ministero dell’Economia e Finanza (Italia)

Olivier Garry: project leader per la strategia digitale – CGDD – Commissione per lo Sviluppo Sostenibile, in capo al Governo Francese

Paz Sanchez: Direttore del Dipartimento Innovazione – Regione Andalusia (Spagna)

Salvatore Marras: Innovation Manager a Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia)

Torben Tranæs: Direttore Esecutivo alla Ricerca – VIVE: Centro di Ricerca Sulle Scienze Sociali (Danimarca)

Tuija Hirvikoski: Presidente di Laurea – Università delle Scienze Applicate (Finlandia)

