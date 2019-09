Verrà inaugurata lunedì 2 settembre, a Quartu Sant’Elena, la manifestazione “Artigiani in Mostra”.

Arte, creatività e imprese locali al centro di Quartu. Torna l’appuntamento con “Artigiani in Mostra”, l’iniziativa organizzata da STARTER Cooperativa Sociale.

Tra le novità della nuova edizione, il nuovo spazio espositivo, Temporary store, in via Eligio Porcu 24, che sarà inaugurato lunedì 2 settembre e resterà aperto fino al prossimo 30 settembre. Dall’11 al 15 settembre, la manifestazione raddoppia: artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni negli spazi lungo via Eligio Porcu. La manifestazione è stata inserita nel programma della Festa di Sant’Elena 2019 grazie alla collaborazione del Comitato Stabile per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice.

«Siamo felici di poter organizzare la nuova edizione di Artigiani in Mostra – racconta Nicola Cabras, presidente della STARTER -. Siamo partiti dalle esperienze e dalle richieste arrivate nelle passate edizioni. Con il nostro nuovo spazio vogliamo valorizzare il sapere artigiano ed il saper fare come patrimonio dell’impresa». Fare rete resta uno dei punti principali della manifestazione: «Crediamo nel concetto di fare impresa insieme, di mettere in rete i produttori locali che, grazie alle tante collaborazioni nate nelle precedenti edizioni, sono ora in grado di realizzare prodotti di eccellenza e di altissima qualità», conclude Nicola Cabras.

Gli artigiani. Nello spazio per creativi e maker, i visitatori troveranno le creazioni di “Kreoarte” Francesco Porro e Francesca Fiori; “Cabai” di Guido Baire; Collettivo “Bobboi Bags & More”; “Arte su carta” di Alessandra Steri; l’Associazione “La Matrioska”; Le ceramiche di Luca Plantas; “Anomalie” di Giorgia Lupi; Furighedda di Sarah Paolucci; Tessili Crabolu; “Artinoa” di Delia Sanna, “Macchillotti” di Claredda e tanti altri.

