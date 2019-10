A Padova 24 assunzioni a tempo indeterminato, per laureati e diplomati in diverse discipline.

Sono previste 24 assunzioni a tempo indeterminato in area tecnica, area biblioteche e area socio-sanitaria con i 14 concorsi pubblici indetti dall’Università di Padova per diplomati e laureati.

L’inquadramento previsto è in categoria D, posizione economica D1, e C, posizione economica C1, nelle seguenti aree dell’Ateneo:

Cat. D posizione economica D1, area tecnica

n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio di mineralogia;

n. 1 risorsa col Profilo di tecnico di laboratorio per le attività di facility “plants genome editing”;

n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio specializzato nella simulazione didattica in medicina;

n. 1 risorsa col Profilo di tecnico per la gestione del servizio di ittioteca scientifica multiutente (“Zebrafish Facility”);

n. 1 risorsa come Tecnico di Laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione computazionale;

n. 1 risorsa come Tecnico di Laboratorio di Idrologia forestale;

n. 1 risorsa come Tecnico a supporto del Laboratorio di analisi economica delle imprese e del mercato dei prodotti vitivinicoli.

Cat. C posizione economica C1, area tecnica

n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio nell’ambito dei rivelatori;

n. 1 risorsa col Profilo Tecnico informatico a supporto della ricerca nelle attività che utilizzano infrastrutture complesse (“Cloud Veneto” o sistemi multi GPU);

n. 10 risorse col Profilo tecnico informatico.

Cat. D posizione economica D1, area biblioteche

n. 1 Bibliotecario.

Cat. C posizione economica C1, area biblioteche

n. 2 Bibliotecari.

Cat. D posizione economica D1, area socio-sanitaria

n. 1 Tecnico di Neurofisiopatologia;

n. 1 Profilo tecnico esperto in esecuzione ed analisi di esami ecocardiografici sia convenzionali che avanzati.

Oltre ai requisiti generici richiesti dalla legge per sostenere concorsi pubblici e ai requisiti specifici per ciascuna posizione indicati nei bandi, sono previste prove scritte, pratiche e orali sulle materie elencate. Ai fini del superamento della selezione saranno valutati anche i titoli.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 17.00 del 24 ottobre 2019.

