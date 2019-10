Adesioni record per “Puliamo il mondo”, in programma sabato, 12 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00.

Si sono chiuse le iscrizioni all’iniziativa “Puliamo il Mondo“, che quest’anno ha fatto registrare un numero di adesioni da record, superiore alle già positive scorse edizioni. Sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno oltre 550 i volontari – tra cui studenti, membri di associazioni, esponenti dei Comitati di Quartiere – che eseguiranno interventi di pulizia e decoro urbano nelle seguenti zone situate all’interno del territorio comunale:

• Piazza Peppino Impastato, a cura degli studenti della sede di Is Meis dell’Istituto Comprensivo Satta;

• Parco Rosmarino;

• Zona di accesso a Monte Leone, a cura del Comitato di Quartiere Carbonia Nord e dell’ASD Team Spakkaruote;

• Pista ciclabile nel tratto tra il Centro Intermodale e via Nazionale, a cura degli studenti delle scuole cittadine;

• Aree limitrofe al cimitero di Serbariu, a cura dell’associazione di volontariato “Senso Comune”;

• Cortoghiana: pineta AIAS e aree verdi presso Largo Montessori, via Nepero e l’ex Circoscrizione, a cura del Comitato di Quartiere di Cortoghiana e dell’associazione “Giovani della Terza Età”;

• Bacu Abis: dalla rotonda Pozzo Castoldi fino all’ex Circoscrizione, a cura del Coordinamento delle associazioni di volontariato di Bacu Abis e del Comitato di Quartiere;

• Is Gannaus-Su Rei: aree lungo il Rio Santu Milanu, a cura dell’associazione “Marevivo”;

• Barbusi: località “Su Strintu de s’Axina”, a cura di un gruppo di cittadini e del Comitato di Quartiere.