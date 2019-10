Al via, a Sant’Antioco, i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle vie Mentana, Azuni e Baccarini. Strade in ciottolato situate in pieno centro storico (pressi di Piazza Umberto) particolarmente battute dalle automobili, con marciapiedi usurati e per nulla sicuri. Le operazioni, attese da tempo, consistono nel rifacimento del manto stradale, laddove danneggiato, e nella sistemazione dei tratti pedonali, in parte rovinati dal passaggio delle automobili. Marciapiedi che nelle vie Mentana e Baccarini verranno ristretti per consentire il più agevole passaggio dei mezzi, i quali, per ragioni di spazi ridotti, spesso li invadono, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e danneggiando il piano di calpestio.

Inoltre, a conclusione dei lavori, verranno avviate le “pratiche” per l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) relativa a queste tre vie, che consentirà l’accesso ai soli residenti, i quali potranno così beneficiare di migliori condizioni di vivibilità. Purtroppo, infatti, nonostante siano strade strette, vengono particolarmente battute dalle auto creando non pochi problemi a chi abita e risiede stabilmente in quella fetta di centro storico.

