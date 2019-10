Alle 12.00, la Dinamo Banco di Sardegna, contro la Pallacanestro Trieste, cala la carta per centrare il poker di vittorie di questo avvio di campionato. Alle 12.00, la squadra di Gianmarco Pozzecco affronta la Pallacanestro Trieste per continuare a vincere in questo brillantissimo avvio di stagione, impreziosito dalla conquista della SuperCoppa italiana, la seconda della storia biancoblu. Una vittoria sarebbe sicuramente il miglior viatico per affrontare con il morale a mille la prima uscita europea stagionale, in programma mercoledì 16 ottobre.

La squadra di coach Eugenio Dalmasson arriva in Sardegna a caccia della prima vittoria in campionato.

«Io sono triestino d’adozione, sarà per me una partita particolare anche se poi chiaramente vivrò emozioni ben diverse nel girone di ritorno quando tornerò a Trieste – ha detto alla vigilia Gianmarco Pozzecco -. Loro hanno giocato due partite in trasferta tra le più improbabili e impossibili da portare a casa e poi hanno affrontato Varese che ha giocato una partita straordinaria. Non dobbiamo giudicare l’avversaria dal percorso fatto fino ad oggi perché Trieste è una squadra che sicuramente verrà fuori.»

«Ho detto ai ragazzi che sarà fondamentale partire con energia contro una squadra sicuramente non al massimo della condizione mentale dopo tre sconfitte. Allo stesso tempo ha giocatori di esperienza che non si faranno certo condizionare da questo. Noi sulla carta siamo più forti, stiamo giocando bene, non dobbiamo perdere l’atmosfera entusiasmante che stiamo vivendo», ha concluso Gianmarco Pozzecco.

