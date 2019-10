Angelo Cremone (Sardegna Pulita) ha manifestato stamane a Cagliari in occasione della visita del Premier Giuseppe Conte.

Sardegna Pulita con il suo leader Angelo Cremone, ha messo in atto un sit-in per manifestare il proprio disappunto nei confronti del Gverno con l’arrivo a Cagliari del Premier Giuseppe Conte. Il nodo cruciale della manifestazione è stato rivolto alle iniziative dell’Esecutivo, che quando parla di una nuova strategia Green per l’ambiente, si contraddice dando l’ok non solo alla Metanizzazione dell’Isola, perché il 5 luglio il ministro dell’Ambiente ha dato l’ok anche sull’impatto ambientale per il rigassificatore a Giorgino, cioè un deposito costiero del gas a trecento metri dal centro abitato di Giorgino. Questa situazione – ha proseguito il Leader di Sardegna Pulita -, non è accettabile e, pertanto, la metanizzazione dell’Isola è semplicemente un grande affare per le grandi compagnie e, pertanto, deve invece attivarsi per far si che i soldi vengano messi a disposizione dei cittadini e non per le compagnie interessate alla metanizzazione dell’Isola”.

Armando Cusa