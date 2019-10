Anteprima del festival “Le meraviglie del Possibile //Sincronicittà”, lunedì sera, a Cagliari.

Anteprima del Le Meraviglie del Possibile // Sincronicittà, il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie organizzato e curato da KyberTeatro e giunto alla VI edizione. Lunedì 21 ottobre, alle ore 21.00, presso lo Spazio OSC di via Newton 12, a Cagliari, CORPO E TECNOLOGIA VIVA, incontro e talk con Michele Sambin, pioniere da oltre quarant’anni della performance nel dialogo con le arti, fino al video e al digitale. Sarà presente anche la regista Raffaella Rivi. Michele Sambin Regista, musicista e pittore, conduce una ricerca che ha come tema l’immagine e suono. Fin dagli anni 70 indirizza il poprio interesse tra le varie arti: cinema, musica, video, pittura. In seguito, utilizzerà il teatro come luogo di sintesi. Ha fondato, insieme a Pierangela Allegro e Laurent Dupont, il TAM Teatromusica, storica compagnia teatrale e video teatrale padovana.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments