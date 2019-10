La seconda giornata dei tornei amatoriali di calcio a 11 per over 50 e over 45, organizzati da Antacalcio Sassari segna già i tentativi di fuga delle squadre Sporting Santo Stefano, nel torneo “Gavino Zentile”, e dei campioni in carica, Al Nuraghe Caffè Ciao Giò, nel torneo “Salvatore Vadilonga”.

Le due compagini guidano le classifiche a punteggio pieno, avendo sconfitto negli incontri che si sono disputati sabato, rispettivamente, l’Amatori Alghero Calcio per 2-1 e l’Ottimo Salumeria per 4-1.

