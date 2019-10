Christian Solinas: «Anche le istituzioni sono chiamate a definire nuove strategie, azioni e linee nel più breve tempo possibile per assicurare competitività al mercato dei trasporti e della logistica».

«Anche le istituzioni sono chiamate a definire nuove strategie, azioni e linee nel più breve tempo possibile per assicurare competitività al mercato dei trasporti e della logistica, due settori che rappresentano una potenzialità e che possono alimentare lo sviluppo dell’Isola.»

Lo ha dichiarato, oggi, il presidente della Regione, Christian Solinas, in apertura dei lavori del convegno ‘Destinazione Sardegna: collegare il progresso, creare il futuro’, organizzato a Cagliari dalla Onorato Armatori e dalla European House Ambrosetti.

«Questa è un’occasione importante che ci porta a riflettere sulle prospettive di futuro della Sardegna e sulla costruzione di un modello di sviluppo che sia attrattivo e capace di creare economia e ricchezza», ha aggiunto il presidente Christian Solinas.

«Particolare attenzione merita il Porto Canale di Cagliari, infrastruttura strategica che però è in crisi. Anche questo forum può essere un’opportunità per riflettere sulle sue prospettive – ha sottolineato il presidente della Giunta -. Ora, Regione, armatori ed operatori insieme sono chiamati a trovare, in breve tempo, una soluzione per superare la crisi, affinché la gestione del Porto Canale crei nuove opportunità di sviluppo per l’intera Isola.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments