Collaboratori professionali sanitari per prevenzione nei posti di lavoro. In Lombardia bando per 14.

Assunzioni a tempo pieno e a tempo indeterminato di 14 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Cat. D: il concorso è lanciato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza di Monza. L’ente si è costituito nel 2016 in seguito alla fusione delle due ex aziende sanitarie ASL Lecco e ASL Monza e Brianza e svolge funzioni di gestione, programmazione e controllo, oltre che di supervisione sulla continuità delle cure ai malati cronici e gravi. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti previsti dalla legge per prendere parte ai concorsi pubblici, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe di appartenenza L/SNT04 – Professioni Sanitarie della Prevenzione);

diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

iscrizione al relativo Albo professionale.

E’ possibile presentare la propria candidatura fino al 17 Ottobre 2019.

Una volta terminata l’eventuale preselezione, le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale, sui seguenti temi:

argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta;

esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

conoscenza del codice di comportamento aziendale;

elementi di informatica;

verifica della conoscenza della lingua straniera inglese.

