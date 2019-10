Dal pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre, riprenderà il lavoro della commissioni del Consiglio regionale.

A causa della concomitanza con la riunione del Consiglio in programma per oggi, infine, la commissione Sanità presieduta da Domenico Gallus (Udc) ha rinviato il sopralluogo programmato nelle strutture sanitarie di Ozieri ed Alghero. Le visite saranno effettuate domani (martedì 15 ottobre), rispettivamente alle 10.30 (Ozieri) ed alle 12.30 (Alghero).

Ancora nel pomeriggio di mercoledì con inizio alle 16.30 la commissione Bilancio inizierà la sua seduta che ha come primo punto all’ordine del giorno l’elezione del presidente e di un segretario. Subito dopo saranno esaminati i documenti riguardanti il bilancio consolidato della Regione per il 2018 ed il disegno di legge n. 22 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Mercoledì alle 10.00 la seduta sarà dedicata ai trasporti con l’assessore Giorgio Todde e l’amministratore unico di Arst Spa che saranno sentiti sui disservizi nel territorio sassarese con particolare riferimento al metro di superficie Sirio. Alle 11.30, invece, seduta congiunta con la commissione Pubblica istruzione per ascoltare i rappresentanti degli studenti che aderiscono al movimento “Friday for future” sui cambiamenti climatici.

Successivamente, l’assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu riferirà su prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo (proposta di legge n. 16) e sulle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (Linee guida per l’applicazione della legge regionale 22/2018 per l’utilizzo dei fondi e la presentazione di progetti).

