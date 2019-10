Daniele Cocco (LeU) ha presentato un’interrogazione sulla grave situazione che si è venuta a determinare a causa dell’indisponibilità di alcuni farmaci salva vita nella farmacia territoriale di Oristano.

Il consigliere regionale Daniele Cocco (LeU) ha presentato un’interrogazione sulla grave situazione che si è venuta a creare a causa dell’indisponibilità di alcuni farmaci salvavita nella farmacia territoriale di Oristano. “I farmaci salvavita sono farmaci ritenuti essenziali per assicurare le dovute cure mediche a persone affette da patologie gravi – dichiara il capogruppo di LeU Sardigna in Consiglio regionale – è fondamentale che l’assessorato regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale adotti dei provvedimenti, anche nei confronti delle case farmaceutiche, grossisti e distributori, al fine di garantire la fornitura dei farmaci in maniera stabile e continua su tutto il territorio regionale”. Daniele Cocco chiede di interrogare l’assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per sapere quali siano le motivazioni che impediscono la fornitura di alcuni farmaci salvavita presso le farmacie territoriali di Oristano e quali siano i provvedimenti che si intendono adottare, o far adottare, per porre fine a questa emergenza e scongiurare una situazione che già sta diventando gravissima.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments