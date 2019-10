Domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 17.00, in piazza Roma, a Carbonia, si celebrerà “La Festa dei Nonni”, un evento organizzato dalle associazioni cittadine afferenti al settore della terza Età – Associazione Terza Età di via Lazio, Associazione Centro Anziani di via degli Artiglieri, Giovani in Movimento, Circolo Meno Giovani, Coordinamento associazioni di Bacu Abis – di concerto con la Comunità di via Marconi e con il patrocinio del comune di Carbonia.

«La Festa dei Nonni è un’iniziativa lodevole in cui le associazioni della Terza Età si mettono alla prova in un progetto di festa condiviso con tutta la cittadinanza e in una rinnovata volontà di stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale», ha detto il sindaco Paola Massidda. «La Festa dei Nonni prevede, oltre all’esposizione dei gazebo in rappresentanza delle varie associazioni coinvolte, un ricco programma basato sull’intrattenimento musicale, i balli di gruppo, l’offerta di dolci, bibite e caffè, l’animazione per bambini, la mostra di opere realizzate da anziani della nostra città. Ed è proprio il confronto intergenerazionale tra nonni, figli e nipoti a costituire il valore principale della festa che – ha aggiunto l’assessore dei Servizi sociali, Loredana La Barbera – vedrà nonni, figli e nipoti dar vita ad uno scambio di esperienze e condivisione di informazioni e di vissuti emotivi sulla storia della nostra città. Un’esperienza formativa in cui i giovani potranno fare tesoro dei preziosi insegnamenti tramandati dai loro nonni, vere e proprie memorie storiche per la nostra collettività.» Appuntamento domani, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, in piazza Roma. In caso di maltempo, la festa si svolgerà nei locali del Centro Anziani di via degli Artiglieri.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments