Domenica 6 ottobre, a Villanovaforru, un viaggio tra i classici del rock con i Rock Story.

Si chiamano Rock Story e con loro il viaggio musicale tra i grandi classici del rock è assicurato. Si esibiranno domani, domenica 6 ottobre alle 21.30, a Villanovaforru, in piazza Costituzione. I Rock Story sono una cover band di Cagliari composta di cinque elementi accomunati dalla passione per i classici del rock. Il loro spettacolo ripropone un viaggio tra le band più importanti della storia del Rock, partendo dal grande Elvis per poi arrivare a band come Led Zeppelin, DeepPurple, Beatles, RollingStones, PinkFloyd e tanti altri. Un percorso cronologico e musicale per adulti e ragazzi.

