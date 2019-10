E’ in programma giovedì 10 ottobre, a Cagliari, una giornata di in/formazione su “I programmi e gli strumenti europei per la mobilità transnazionale e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni”.

L’Ufficio Rapporti con il cittadino della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il suo Centro Eurodesk, ed in collaborazione con le tre reti europee che operano all’interno di ANPAL (EQF, Euroguidance, Europass), l’Ufficio di Coordinamento EURES, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ | VET – INAPP e Eurodesk Italy, organizza per giovedì 10 ottobre una giornata di in/formazione su “I programmi e gli strumenti europei per la mobilità transnazionale e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni”.

L’evento – un seminario pubblico di in/formazione ed approfondimento destinato agli operatori sardi attivi sui temi della mobilità per l’apprendimento, per la formazione e per il lavoro – è inserito all’interno della Settimana europea della mobilità, che ha visto la città di Cagliari protagonista in Europa ospitando la 4ª conferenza europea Learning by leaving.

Aprirà i lavori il dott. Roberto Doneddu, Autorità di Gestione del POR FSE 2014–2020 – Direttore Generale Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Regione Autonoma della Sardegna.

Il seminario mira ad illustrare gli strumenti e le reti europee per l’accesso all’informazione e all’orientamento e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni, i programmi e gli strumenti per la mobilità europea dei cittadini al fine di facilitare la mobilità ai fini di studio, formazione e lavoro.

L’evento si svolgerà dalle ore 9.00 alle 13.30, presso la Sala Angela dell’Hotel Caesar’s, in via Charles Darwin 2, Cagliari. Per il programma completo: www.cagliari.eurodesk.it/JS2019_Cagliari

