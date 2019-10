E’ una Dinamo in cerca di riscatto, dopo due sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League, quella che questa sera affronta la trasferta di Cantù, inizio ore 20.45.

E’ una Dinamo in cerca di riscatto, dopo la sosta e due sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League, quella che questa sera affronta la trasferta di Cantù, inizio ore 20.45, per la 6° giornata del campionato LBA. La squadra lombarda la scorsa estate si è rinnovata, con l’ex Cesare Pancotto in panchina ed un roster giovane ed assai temibile, soprattutto sul proprio campo. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia al Taliercio (76 a 46) i brianzoli hanno conquistato la sfida della 5° giornata contro Trento, imponendosi 78 a 72. Non è difficile prevedere un match molto combattuto ed equilibrato.

