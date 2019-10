Emanuele Cani (segretario regionale PD): «Per la Sider Alloys, ex Alcoa, il Governo faccia la sua parte, dal Pd il massimo impegno».

«L’annuncio delle ferie per il personale e l’avvio della procedura per la Cassa integrazione che la Sider Alloys ha annunciato di intraprendere non possono che destare preoccupazione. Nell’ambito di un percorso che ha visto, nel tempo, la mobilitazione del Partito attraverso tutti i suoi rappresentanti nelle Istituzioni, rientra l’incontro tra i parlamentari sardi del Partito Democratico e i delegati sindacali a Roma per affrontare la vertenza che lega i dipendenti della Sider Alloys agli ex Alcoa che rischiano di trovarsi senza ammortizzatori sociali. Il Partito Democratico proseguirà il percorso e l’azione a sostegno dei lavoratori per una soluzione della vertenza e il riavvio degli impianti produttivi di Portovesme.»

Lo scrive, in una nota, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico.

