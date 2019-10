Entro il 20 novembre le domande per l’avviso “La famiglia cresce”.

La Regione Sardegna, nel riconoscere la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per la tutela della famiglia in tutte le sue problematiche. È il caso del progetto “La Famiglia cresce“, promosso con lo scopo di attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre e fino a 25 anni d’età. Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna, che possiedono i seguenti requisiti:

– quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni;

– reddito ISEE 2019 non superiore a 30mila euro alla presentazione della domanda.

Le domande di contributo potranno essere presentate (compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti) e con tutta la documentazione richiesta, da uno dei genitori, fino alle 12.00 del 20 novembre 2019, presso l’ufficio protocollo del comune di Sant’Antioco, con consegna direttamente a mano o con trasmissione tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it. Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali: a disposizione i volontari del Servizio Civile Progetto GIOIA.

