“Famiglie a teatro”, un affascinante viaggio senza tempo: domenica 3 novembre la compagnia “La botte e il cilindro” in scena con “Storie del bosco”.

La rassegna domenicale della compagnia Akròama prevede i turni A e B con quattro spettacoli di straordinario pregio artistico. Opere di spessore, classiche e con temi di forte richiamo legati all’attualità. Al Teatro delle Saline – dopo il debutto stagionale di successo del 27 ottobre de Le Compagnie del Cocomero – si proseguirà con ironia, arte, riflessioni e fino al 15 dicembre.

La Rassegna. Famiglie a teatro si è aperta domenica scorsa, 27 ottobre con il primo spettacolo del turno A, “Il grande albero delle storie”. Applausi per Le compagnie del cocomero, che risaliranno sul palco delle Saline per gli abbonati del turno B domenica 17 novembre.

Domenica 3 novembre alle 17.30 il prossimo appuntamento da non perdere al Teatro di piazzetta Billy Sechi, per gli spettatori e gli abbonati del turno B va in scena lo spettacolo “Storie del bosco” de “La botte e il cilindro”. Gli appassionati del turno A sono attesi domenica 10 novembre.

A seguire, il 24 novembre e 1° dicembre, l’avvincente e stravagante “Cappuccetto bianco con gli stivali” di e con gli attori della Compagnia Akròama. Infine, domenica 8 e 15 dicembre Teatro Circo Maccus presenta “Le 99 fatiche di Arlecchino”. In sostanza, un percorso di successo, capace di trascinare gli spettatori e offrire spunti di qualità artistica.

Il pubblico del futuro. Il Teatro stabile di innovazione e ricerca Akròama rappresenta da oltre quarant’anni un percorso di lavoro teatrale che sposa generi, commistioni, percorsi di elevato valore aggiunto in ambito locale, nazionale ed estero. Un mix di passione e suoni, interpretazioni e opere classiche rivisitate, adattabili a un pubblico eterogeneo ma non per questo distratto.

«L’intento – spiega il direttore artistico, Lelio Lecis – è quello di avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio teatrale in modo piacevole, divertente, appassionante e coinvolgente. Porre le basi per la formazione degli spettatori “di domani” che nel teatro potranno trovare stimoli e svago ma anche vere e proprie opportunità espressive e lavorative. Il progetto inoltre promuove e facilita l’aggregazione familiare in un contesto dove grandi e piccini possano condividere in modo costruttivo emozioni, momenti creativi e riflessioni.»

