Ferrovie: tornano i Recruiting Day. Candidature entro il 4 novembre.

Sono ripartiti i Recruiting Day firmati FS, le giornate speciali organizzate per incontrare e conoscere giovani da inserire nei vari profili professionali, sia in Ferrovie dello Stato che nelle aziende del gruppo FS. Le figure ricercate sono HR Junior, che dovranno occuparsi del reclutamento, della selezione, della gestione e dello sviluppo del personale; Specialisti Innovazione Commerciale, che dovranno supportare i Responsabili nelle attività di analisi dei dati clienti ed elaborare i report periodici dei comportamenti e le proposte di miglioramento; Junior Specialisti di Manutenzione, che dovranno occuparsi della programmazione, della manutenzione del materiale, degli impianti e delle attrezzature; Addetti al Supporto Legale Territoriale, che dovranno gestire i contenziosi per le Società del Gruppo. Per poter partecipare alle nuove selezioni bisogna inviare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 4 novembre 2019 e, dopo aver superato le prove online, i candidati passeranno al Recruiting Day attraverso incontri conoscitivi che si terranno nei giorni 11 e 12 novembre …

http://suntini.it/diariolavoro_fs_ott_2019.html L’articolo completo è consultabile nel sito:

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments