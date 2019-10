Giovedì 25 ottobre, al Lazzaretto di Cagliari, dalle 14.00 alle 17.00, si svolgerà il corso di formazione per i giornalisti sul cyber giornalismo. La professione giornalistica sta entrando a pieno titolo nell’infosfera digitale. Se il web, i social, lo smartphone sono ormai una parte irrinunciabile nella produzione delle informazioni, i giornali online, i blog ed i social stessi sono spesso gli unici canali di pubblicazione delle notizie. La “convergenza mediatica” imposta dalla rete e la digitalizzazione di ogni forma di trasmissione delle informazioni, ha fatto sì che anche il giornalista più “tradizionale” si ritrovi, volente o nolente, ad essere un cyber giornalista. Il corso della durata di tre ore si propone di analizzare questa epocale trasformazione della professione, sottolineando il necessario approccio etico e la necessaria traslazione dei principi del giornalismo “classico” nell’infosfera digitale, spiegando come il cyber giornalismo non possa essere meramente scambiato con il giornalismo online. Il cyber giornalista ha infatti la necessità di conoscere i principali metodi informatici e di utilizzare servizi e tool della rete per svolgere meglio il proprio mestiere, per risparmiare tempo e aumentare precisione e produttività. Per questo durante il corso si analizzeranno decine di strumenti informatici (per la maggior parte gratuiti) irrinunciabili per la sopravvivenza del cyber giornalista nell’infosfera digitale. Il corso per questo sarà un vero e proprio laboratorio giornalistico/informatico per costruire un virtuale, ma molto concreto e utile, “zaino di sopravvivenza” del cyber journalist. Ai giornalisti che parteciperanno al corso saranno assegnati tre crediti formativi.

Relatori: Andrea Melas, giornalista, scrittore, programmatore ed esperto di comunicazione digitale. Pioniere di internet nel mondo della formazione, creatore di piattaforme e-learning, ha al suo attivo iniziative patrocinate dalle Istituzioni che hanno coinvolto le più prestigiose aziende del settore IT. Insegnante e consulente informatico, è stato il primo a spiegare il web nelle scuole superiori italiane con una lezione spettacolo. Paola Marras, giornalista, webmaster e progettista web, è tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia. Copywriter ed esperta SEO, ha lavorato per vari enti di formazione, e portato avanti progetti di comunicazione digitale e di digital pr.

CAGLIARI: 25 ottobre 2019

