Hanno preso il via i tornei amatoriali di calcio a 11 per over 50 e over 45, organizzati da Antacalcio Sassari. Al campionato “Gavino Zentile”, riservato agli over 45 prendono parte dieci squadre. Nella prima giornata giocata sabato scorso, si sono registrati tre pareggi e due vittorie della Sporting Santo Stefano e della Panetteria Le Delizie. Il torneo intitolato a Salvatore Vadilonga e riservato agli over 50, sono iscritte quindici squadre, impegnate a contendersi il titolo conquistato nell’ultima edizione dalla compagine Ciao Giò. Anche qui, sabato scorso, si è giocata la prima giornata del torneo con i campioni in carica già in grande spolvero e vittoriosi per 3 a 1 contro la squadra del Dopolavoro Ferroviario. Subito protagonista anche la Polisportiva Ossese che si è imposta con un secco 3 a 0 contro la Laneri Turritana. Domani è in programma la seconda giornata per entrambi i tornei.

