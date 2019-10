I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno deferito a piede libero 11 persone, tra cui 4 donne, per detenzione ai fini di spaccio ed arrestato un 56enne per detenzione ai fini di spaccio di 3 kg di marijuana.

Continua l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti della compagnia di Dolianova che vede impegnati diversi reparti in questa attività.

L’aliquota operativa della Compagnia a seguito di serrate indagini, successive all’arresto di un uomo di Guasila la settimana scorsa, ha deferito a piede libero 11 soggetti di età compresa tra i 30 e 55 anni, tra cui 4 donne, tutti residenti nell’area della Trexenta (6 italiani e 4 marocchini), per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività di contrasto è poi proseguita con i militari della stazione di Dolianova che, nell’ambito di un mirato servizio volto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nell’abitazione di R.F. 56enne disoccupato del posto, trovando 3 chili di marijuana, gia diviso in dosi e confezionato per essere smerciato. Il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

