I carabinieri della stazione di Sinnai hanno denunciato per rapina in concorso un 34enne del posto con diversi precedenti di polizia.

I carabinieri della stazione di Sinnai, a parziale conclusione di una serrata attività di indagine, hanno denunciato per rapina in concorso un 34enne del posto con diversi precedenti di polizia, C.D.. I riscontri dei militari hanno permesso di individuare nel giovane l’autore della rapina, in concorso con un altro individuo in fase di identificazione, perpetrata il 29 settembre scorso in un ristorante kebab nella via Eleonora d’Arborea di Sinnai, ai danni del gestore, un 33enne di origini pakistane. Le indagini dei carabinieri di Sinnai sono ora focalizzate sull’individuazione del complice.

