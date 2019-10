I carabinieri di Assemini hanno arrestato una 65enne per un furto commesso all’Iperpan di Assemini.

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato in flagranza una donna di 65 anni, per furto. La donna è stata fermata all’esterno dell’Iperpan di Assemini, dopo che aveva asportato cosmetici e beni alimentari. In particolare, è stato accertato, unitamente alla Vigilanza dell’esercizio commerciale, che l’autrice del furto aveva anche privato i prodotti del dispositivo di antitaccheggio. La donna arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

