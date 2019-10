I carabinieri di Capoterra hanno arrestato un 53enne pregiudicato di Capoterra che in permesso premio dal carcere di Alghero, agli arresti domiciliari, è evaso ed è stato bloccato dai militari in via Cagliari.

La notte scorsa i carabinieri di Capoterra hanno arrestato un 53enne pregiudicato di Capoterra che in permesso premio dal carcere di Alghero (dove deve scontare 8 anni per reati contro il patrimonio), agli arresti domiciliari, è evaso ed è stato bloccato dai militari in via Cagliari. L’uomo, dopo essere stato accompagnato in caserma, è stato tradotto nuovamente presso il proprio domicilio.

