I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un marocchino 23enne di Giba per resistenza a pubblico ufficiale, di danneggiamento di beni dello Stato e guida in stato di ebbrezza.

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Nuxis, coadiuvati da una pattuglia del Radiomobile e della stazione di Giba, al termine di un inseguimento a Masainas, hanno arrestato, in flagranza di reato, un marocchino di 23 anni, K.M., di Giba, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e guida in stato di ebbrezza. In particolare, sfrecciando a forte velocità nel centro abitato di Masainas a bordo di una Volkswagen Passat, il giovane è stato notato dai carabinieri che erano impegnati in servizio perlustrativo per la locale festa patronale della madonna della salute. I militari gli hanno intimato l’alt, ma il conducente, incurante del segnale, non lo ha rispettato proseguendo la sua corsa tra gli avventori degli intrattenimenti culturali, folcloristici e musicali. I carabinieri si sono subito posti all’inseguimento, durante il quale il giovane ha improvvisamente arrestato il veicolo e, dopo aver innestato la retromarcia, non ha esitato a colpire l’autovettura dei militari; manovra che fortunatamente non ha avuto conseguenze negative per la pattuglia. A seguito dell’urto, il malvivente ha cercato di dileguarsi a piedi, ma è stato definitivamente bloccato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a controllo con etilometro, all’esito del quale è risultato alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. L’arrestato è stato tradotto questa mattina al tribunale di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo come disposto dall’Autorita’ giudiziaria.

