I carabinieri sono alla caccia degli autori di una rapina a mano armata compiuta in un negozio di slot machine, a Cagliari, la cui refurtiva è stata recuperata.

I carabinieri sono alla caccia degli autori di una rapina a mano armata compiuta nella tarda serata di ieri in un negozio di slot machine, la “New slot videolottery”, in via Peretti, a Cagliari. Il gestore ha riferito ai militari intervenuti, che poco prima due giovani con il volto travisato, uno dei quali presumibilmente armato di pistola, dopo averlo minacciato e invitato a consegnare loro l’incasso custodito nella cassaforte ad apertura programnata, vista l’impossibilità, hanno asportato la somma di 25 euro in contanti posti sulla cassa, e sono poi fuggiti a piedi per le vie limitrofe. Le immediate ricerche, al momento, hanno dato esito negativo, ma hanno consentito di rinvenire a terra, nei pressi, le banconote asportate poco prima. Durante la rapina, nessuno è rimasto ferito. Le indagini proseguono per identificare i responsabili.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments