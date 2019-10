Ieri sera, i carabinieri della stazione di Guspini, hanno arrestato un 37enne disoccupato del luogo, per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i carabinieri della stazione di Guspini, nell’ambito dei servizi svolti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti Z.A., 37enne disoccupato di Guspini. L’uomo, che era controllato dai militari già da diversi giorni, alle ore 23.00 di ieri è stato fermato mentre percorreva a piedi la via Matteotti e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e di una di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, ha poi consentito di rinvenire circa 12 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un trita marijuana e 165 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

