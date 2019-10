Il comune di Carbonia aderisce all’iniziativa ecologica “Puliamo il mondo” che si terrà sabato 12 ottobre.

• Zona di accesso a Monte Leone;

• Pista ciclabile nel tratto tra il Centro Intermodale e via Nazionale;

• Aree limitrofe al cimitero di Serbariu;

• Cortoghiana: aree verdi presso Largo Montessori, via Nepero e l’ex Circoscrizione;

• Bacu Abis: dalla rotonda Pozzo Castoldi fino all’ex Circoscrizione;

• Barbusi: località “Su Strintu de s’Axina”.

L’ assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai ha spiegato che “questa iniziativa si colloca in continuità con le due precedenti edizioni, in cui tanti volontari animati dallo spirito di servizio per la propria città raccolsero centinaia di kg di rifiuti. La pulizia delle aree degradate, il rispetto dell’ambiente e la riduzione della produzione di rifiuti (plastica in particolare) risultano pienamente in linea con quanto recentemente richiesto dai giovani nelle manifestazioni “Fridays f or future”. Visto il prevedibile successo dell’iniziativa, il comune di Carbonia ha provveduto ad acquisire, tramite la società De Vizia, un numero superiore di kit – da adulto e da bambino – rispetto alle scorse edizioni. Le pettorine gialle, i guanti e i gadgets verranno consegnati ai volontari il giorno della manifestazione. Ciascun volontario sarà coperto da idonea assicurazione . I volontari che hanno intenzione di aderire all’iniziativa sono invitati di comunicare il proprio nominativo agli uffici del comune di Carbo nia.