Il comune di Carbonia ha stanziato 10.000 euro per i contributi annuali alle associazioni sportive.

Il comune di Carbonia intende sostenere e incentivare l’attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell’ambito del territorio comunale attraverso lo stanziamento di un contributo del valore totale di 10.000 euro, «un piccolo ma nel contempo tangibile supporto alle tante società cittadine che nelle varie discipline si sono messe in luce nel corso della stagione 2018-2019, contribuendo in modo determinante a valorizzare il concetto di sport come fattore di aggregazione, integrazione e socializzazione», ha detto il sindaco Paola Massidda.

L’importo massimo erogabile a ciascuna società verrà determinato in base al numero di domande ammesse al contributo.

«Carbonia è una città dalla forte e radicata vocazione sportiva. Una caratteristica distintiva che vogliamo valorizzare e potenziare per far sì che i nostri sodalizi possano continuare ad essere una fucina di talenti in grado di dare lustro e prestigio alla città di Carbonia in tutta la Sardegna», ha precisato l’assessore dello Sport Valerio Piria.

I criteri di attribuzione del punteggio sono definiti in base a quanto indicato nel Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 31 luglio 2018.

Possono beneficiare dei contributi ordinari le formazioni sociali sportive, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di promozione sportiva, riconosciute dal Coni, in possesso dei seguenti requisiti da almeno due anni e aventi sede legale nel comune di Carbonia: essere in possesso di atto costitutivo e di statuto debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate; essere titolare di conto corrente bancario o postale intestato all’associazione; attività svolta prevalentemente nel territorio comunale; essere titolare di codice fiscale e/o partita Iva.

La scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al contributo è prevista per venerdì 15 novembre 2019.