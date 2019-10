Martedì 22 ottobre, alle 10.30, nella sala stampa del Consiglio regionale, Antonello Peru (Cambiamo! con Toti) incontrerà i giornalisti per comunicare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare nell’Assemblea sarda. Già segretario dell’Assemblea nella XIV legislatura e vicepresidente nella XV legislatura, Antonello Peru è stato rieletto per la terza volta nelle liste di Forza Italia, il candidato più votato in assoluto, con 5,741 preferenze, in avvio della XVI legislatura.

