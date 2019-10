Il Cortoghiana vince anche a Tortolì, 2 a 0, e vola al secondo posto; la Monteponi perde 3 a 0 in casa con l’Idolo ed ora è ultima.

Il Cortoghiana vola anche in trasferta (2 a 0 a Tortolì con doppietta di Marco Foddi) ed ora è secondo in classifica, la Monteponi cade pesantemente in casa con l’Idolo (0 a 3) e sprofonda all’ultimo posto, il Villamassargia strappa un prezioso punto ad Arborea (1 a 1 con goal di Pierluigi Achenza). E’ la sintesi della terza giornata del girone A del campionato di Promozione per le tre squadre sulcitane, che dopo 270′ vede Cortoghiana e Monteponi in poli opposti della classifica, contro tutti i pronostici della vigilia.

Il Cortoghiana sta vivendo un periodo magico, in continuità con la parte finale della scorsa stagione, culminata con il secondo posto negli spareggi ed il successivo ripescaggio. La squadra è circondata da uno straordinario entusiasmo. Situazione completamente opposto quella che si vive a Iglesias, dove dopo l’entusiasmo per l’importante campagna acquisti, i risultati maturati sul campo finora, tra Coppa Italia e campionato sono vicini allo zero assoluto (1 solo punto in campionato, dove la squadra ha giocato due volte su tre in casa, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Sigma De Amicis).

Sugli altri campi, Andromeda e Buddusò hanno pareggiato 2 a 2; la capolista Sant’Elena Quartu, rimasta l’unica squadra a punteggio pieno dopo l’1 a 1 del Gonnosfanadiga sul campo della Sigma De Amicis, ha espugnato uk campo del Selargius, per 2 a 0; Seulo 2010 ed Orrolese hanno pareggiato senza goal; la Villacidrese è passata sul campo del Tonara con un roboante 4 a 0.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, altra giornata complessivamente negativa per le squadre sulcitane. Hanno pareggiato con l’identico punteggio di 2 a 2, la Fermassenti (unica squadra sulcitana ancora imbattuta, con 5 punti) in casa con la Gioventù Sportiva Samassi, con i goal di Foglia e Keita; e l’Atletico Villaperuccio sul campo della Virtus Villamar, con i goal di Pisu e Tocco; ha perso di misura l’Atletico Narcao a Capoterra, 2 a 1 (goal di Foti); ha perso ancora pesantemente la matricola Antiochense sul campo della Tharros, 3 a 0 (ancora a quota 0, con 9 goal subiti e nessuno all’attivo).

Sugli altri campi, Freccia Parte Montis Mogoro e Libertas Barumini hanno pareggiato 2 a 2, stesso risultato di Sadali-Francesco Bellu; e, infine, il Santa Giusta ha superato per 2 a 0 la Virtus San Sperate 2002.

