uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;

un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm.

Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus, lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti? Diversity. How do you represent it?”. Il premio, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari, ambisce a migliorare il livello di conoscenza delle diversità e favorire l’integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità.Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, ponendo come elementi chiave l’inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedrica. La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l’arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di ciascuno.La società attraversa oggi una lunga fase di cambiamento che richiede la definizione di un nuovo modello di valori in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimolare e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone.Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e II grado, statali e paritarie.Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:

La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020.