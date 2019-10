Il Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani partecipa alla 7ª edizione della Settimana del Pianeta Terra con il laboratorio “Jurassic Camp. Il ritorno dei dinosauri!”, un vero campo-scuola “giurassico” in cui i bambini potranno vestire i panni del paleontologo e sperimentare il lavoro di scavo in un ambiente desertico.

I partecipanti, organizzati in èquipe, dopo una breve fase teorica sul lavoro del paleontologo, si cimenteranno nell’attività di scavo, ricerca e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro, ricostruito in dimensioni reali. Al termine dell’attività, uniranno il frutto del loro lavoro per completare il “puzzle” preistorico.

Attività per le famiglie, per trascorrere una domenica pomeriggio alternativa, all’insegna del divertimento e della conoscenza e per scoprire insieme le tante ricchezze del Museo!

Appuntamento, quindi, domenica 20 ottobre, alle ore 18.00, al Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani di Carbonia.

Il laboratorio, a cura della Soc. Coop. Sistema Museo, con la direzione scientifica di Daniel Zoboli (paleontologo e ricercatore dell’Università di Cagliari), è dedicato ai bambini dai 6 anni in su.

Il costo del biglietto è di 6 euro a bambino.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments