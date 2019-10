Il presidente del Consiglio stamane è stato invitato a percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara.

La Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara conclusione dell’incontro con gli operatori che hanno presentato progetti per il contratto istituzionale di sviluppo. Il presidente della Fondazione Cammino Miner miario di Santa Barbara Giampiero Pinna ha consegnato al presidente Giuseppe Conte una copia della Guida del Cammino Minerario di Santa Barbara invitandolo a percorrere alcune tappe dello stesso Cammino. L’invito è stato accolto ma non si sa quando potrà avvenire. Magari, in occasione della presentazione della prima opera finanziata dal CIS, gli e stato suggerito. “Questo non lo escludo”, ha risposto il presidente del Consiglio.

