Il presidente della Regione ha ricevuto stamane, nel corso di una visita istituzionale a Villa Devoto, l’ambasciatore dell’Egitto in Italia.

Il presidente della Regione, Christian Solinas ha ricevuto stamattina, nel corso di una visita istituzionale a Villa Devoto, l’ambasciatore dell’Egitto in Italia, Hisham Mohamed Moustafa Badr.

Durante la visita del diplomatico è stato tracciato lo scenario di una futura collaborazione tra la Sardegna e l’Egitto. In particolare, il presidente Solinas ha descritto le opportunità per la crescita dei rapporti economici e culturali tra l’Egitto e la Sardegna, che rappresenta uno strategico punto di snodo per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

«Abbiamo apprezzato particolarmente questo momento di incontro con l’ambasciatore che è servito ad analizzare gli aspetti, sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive, che possono dare impulso ad una collaborazione tra Sardegna e Egitto. Il nostro notevole potenziale merita di essere valorizzato al meglio con interlocutori capaci che sappiano interpretare concretamente le nostre esigenze di sviluppo e scambio culturale», ha precisato il presidente Christian Solinas, che non ha mancato si sottolineare le innumerevoli affinità culturali tra l’Isola e l’Egitto.

