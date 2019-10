Il sindaco di Sant’Antioco ha firmato l’ordinanza di divieto di varo e alaggio imbarcazioni a mezzo carrello in tutto il territorio comunale.

Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, ha emesso un’ordinanza che vieta il varo e l’alaggio di imbarcazioni a mezzo carrello in tutto il territorio comunale. Sono esclusi da tale ordinanza le operazioni eseguite a mezzo gru da parte degli operatori professionali. È altresì vietata la sosta di auto con carrelli a traino e di carrelli immatricolati come rimorchi nei pressi di tutti gli accessi a spiagge e litorali dell’intero territorio comunale.

Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza, considerato che nelle aree pubbliche dell’intero territorio di Sant’Antioco non esistono scivoli sia artificiali che naturali che, per morfologia e caratteristiche strutturali, possano garantire il varo e l’alaggio delle imbarcazioni, in particolare a mezzo di carrelli destinati al trasporto delle stesse, in condizioni di sicurezza. Inoltre, con l’ordinanza si intende prevenire il possibile verificarsi di incidenti e lo sprofondamento di carrelli e autoveicoli in zone rese fangose e instabili dalla pioggia.

