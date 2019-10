Il Veliero Calasetta in campo alle 18.30 a Sestu nella serie C Silver di basket, in serie D la Scuola Basket Carbonia gioca domani a Quartu.

Il Veliero Calasetta sarà in campo alle 18.30, sul terreno di gioco della Palestra della scuola elementare Anna Frank, a Sestu, contro il Fotodinamico Sestu, per la quarta giornata di andata del Girone unico di qualificazione del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra isolana, reduce dalla vittoria sul Basket Uri per 72 a 66 (alla prima giornata, si era imposta sull’Olimpia Cagliari per 82 a 63 ed ha poi riposato), è a punteggio pieno, con due vittorie nelle due partite fin qui disputate.

Nel campionato di serie D, la Scuola Basket Carbonia, dopo la squillante vittoria sul Ristorante Nautilus Alghero per 88 a 77, seconda vittoria dopo lo squillante 108 a 54 sull’Azzurra Oristano dell’esordio e la successiva sconfitta subita sul campo del Basket San Salvatore per 92 a 68, gioca domenica, alle 18.00, sul campo dell’AF Motors Basket Quartu. In classifica la squadra di Marco Dessì occupa la seconda posizione, con 4 punti, in compagnia di Ristorante Nautilus Alghero e Cus Sassari, alle spalle del Genneruxi, unica squadra ancora a punteggio pieno con tre vittorie in tre partite giocate,

