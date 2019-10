La commissione speciale sull’insolvenza dell’Aias, presieduta da Gianfranco Ganau (Pd), a conclusione dei suoi lavori ha approvato all’unanimità una risoluzione che sarà sottoposta al Consiglio regionale.

Nel documento, frutto del lavoro della stessa commissione che ha dedicato all’argomento quattro sedute ed un ciclo di audizioni (assessore della Sanità e direzione generale dell’assessorato, Ats, sindacati confederali ed autonomi, Aias ed Anci Sardegna) sono indicate con chiarezza le cifre che testimonierebbero l’insolvenza dell’Aias.

Grazie alla puntuale verifica della situazione crediti/debiti, condotta dal tavolo tecnico costituito presso l’assessorato della Sanità con la partecipazione della stessa Aias, dell’Ats, delle organizzazioni sindacali e di Anci Sardegna, è stato possibile stabilire che per il periodo 2015-2019 l’Aias ha un credito residuo riconosciuto di poco superiore a 1.6 milioni di euro e di circa 1 milione di euro che potrebbe essere corrisposto al termine di una eventuale transazione.

Per quanto riguarda i Comuni l’ammontare dei crediti è ancora oggetto di numerose contestazioni ma è comunque formato da 2.2 milioni circa per i trasporti, 2.9 milioni circa per la parte riabilitativa e 624.000 per la parte psico sociale.

Nelle conclusioni, formulate in cinque punti, la commissione ritiene “non ammissibile” il mancato pagamento di circa 11 mensilità arretrate nei confronti dei dipendenti e chiede, anche per questo, che l’assessorato “valuti la sostenibilità della convenzione”. Inoltre, dà mandato alla Giunta regionale per individuare “ogni possibile soluzione che garantisca il superamento dello status quo”, sia per dare continuità alle prestazioni destinate agli utenti che per garantire i livelli occupazionali.

Infine, avendo concluso i suoi lavori nel termine previsto dall’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 25 giugno scorso, la commissione ritiene che gli eventuali ulteriori risultati del tavolo tecnico Regione-Aias potranno essere riferiti alla commissione Sanità.

