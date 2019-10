La Dinamo a Trento per il tris nella notte della sfida tra i fratelli Gentile.

Dopo aver asfaltato prima Varese in trasferta poi Pesaro in casa, la Dinamo Banco di Sardegna affronta questa sera la difficile trasferta di Trento, il primo esame di maturità della nuova stagione in serie A (inizio ore 20.30). Trento, come la Dinamo, è a punteggio pieno, dopo aver superato con autorità Pistoia in casa e Reggio Emilia in trasferta. Nella squadra trentina, una delle squadre protagoniste degli ultimi campionati, gioca da un paio Alessandro Gentile, fratello di Stefano, inseguito anche dalla Dinamo dopo la conclusione della sua esperienza in Spagna, che dopo una lunga fase di valutazione, quando alcune sirene lo indicavano probabile rinforzo di Bologna, ha scelto Trento.

