La Dinamo Banco di Sardegna fa il suo esordio questa sera, al PalaSerradimigni (inizio ore 20.30), contro la squadra lituana del BC Lietkabelis, nella Basketball Champions League 2019/2020. Per la squadra sassarese è l’ottava partecipazione consecutiva ad una competizione internazionale, la terza in Champions League. Jack Devecchi (l’unico giocatore, tra le fila sassaresi, ad aver disputato le due precedenti stagioni di Basketball Champions League, 2016-2017 e 2017-2018) e compagni si presentano reduci dalla straordinaria conquista della Fiba Europe Cup. La formazione lituana del BC Lietkabelis s’è qualificata per il gruppo A nel Qualification Round 2, contro i ciprioti del Keravnos.

La Dinamo è reduce dall’amara sconfitta interna subita in campionato con la Pallacanestro Triste che ha interrotto la splendida serie di vittorie di inizio stagione, caratterizzata dalla conquista della SuperCoppa italiana e da tre vittorie in campionato (due in trasferta).

«Mi aspetto un grande spirito di squadra – ha detto coach Gianmarco Pozzecco alla vigilia – la prima cosa è imparare a fidarci reciprocamente, avere il desiderio di andare verso un compagno di squadra che ha caratteristiche diverse dalle proprie. Contro i lituani affronteremo una partita complicata, la chiave sarà restare concentrati e attenti.»

