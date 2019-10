Alle ore 2.00 della notte scorsa, in località Saraci del comune di Ortacesus, un vasto incendio ha interessato la ditta agricola Serra. Per cause in corso di accertamento hanno preso fuoco circa 1.000 balle di fieno, divampando poi il fuoco ha colpito attrezzature e capannoni. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova, della stazione dì Senorbi ed una squadra dei vigili del fuoco di Mandas che ha spento l’incendio.

